Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», — приводит РИА Новости слова Трасс в статье для газеты The Telegraph.

Она пообещала избирателям начать процесс снижения налогов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки Джонсона.

Об аналогичных намерениях сообщил также министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.