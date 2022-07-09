Sky News: глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии

Новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки действующего премьера Бориса Джонсона.

AP

Об этом сообщает Sky News. 6 июля бывший министр образования Великобритании Надим Захави был назначен на должность министра финансов королевства. Ранее свою кандидатуру выдвинул глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс. 7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.