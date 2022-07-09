Sky News: глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии
- AP
Об этом сообщает Sky News.
6 июля бывший министр образования Великобритании Надим Захави был назначен на должность министра финансов королевства.
Ранее свою кандидатуру выдвинул глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.