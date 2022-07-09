Sky News: глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии

Короткая ссылка
Новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки действующего премьера Бориса Джонсона.
Sky News: глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии
  • AP

Об этом сообщает Sky News.

6 июля бывший министр образования Великобритании Надим Захави был назначен на должность министра финансов королевства.

Ранее свою кандидатуру выдвинул глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить