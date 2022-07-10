Кандидат в премьеры Британии предложил выслать из королевства «опасных» россиян

Кандидат в премьер-министры Великобритании Том Тугендхат заявил, что властям необходимо выслать из королевства граждан России, которые «представляют угрозу и подрывают безопасность» страны.

«Я хочу защищать тех россиян, которые находятся здесь на законных основаниях, нуждаются в защите и, бесспорно, стали частью нашего общества. Таких я хочу защищать, но вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу и подрывающие нашу безопасность, не найдут здесь убежища», — цитирует его ТАСС.

По словам парламентария, именно в связи с этим он настаивает на высылке из королевства «сотрудников КГБ, тех, кто с ними связан».

Он добавил, что Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой и будет защищать свои интересы.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави заявил, что намерен выдвигаться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра после отставки Джонсона.

Об аналогичных намерениях сообщил также министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.