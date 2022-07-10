Проверенный инструмент: зачем кандидаты на пост премьера Великобритании заявили о планах увеличить военные расходы

Ряд британских политиков, рассчитывающих сменить на должности премьер-министра уходящего в отставку Бориса Джонсона, выступили за увеличение военных расходов в ответ на якобы угрозу со стороны России. Сразу несколько кандидатов заявили, что намерены нарастить траты на оборону до 3% ВВП, что, по их мнению, будет способствовать «сдерживанию агрессоров». При этом в Киеве выразили обеспокоенность тем, сохранится ли текущий уровень поддержки Украины со стороны Великобритании после того, как Джонсон окончательно покинет свой пост. Эксперты, в свою очередь, полагают, что новые британские власти будут использовать ситуацию на Украине, чтобы поддержать экономику самого королевства через оборонные заказы на фоне её упадка.

Сразу несколько британских политиков от Консервативной партии, которые собираются участвовать в борьбе за пост премьер-министра, пообещали в случае своей победы увеличить военные расходы, мотивировав такие намерения якобы исходящей от России угрозой. Об этом пишет газета The Telegraph.

В частности, за увеличение военных расходов выступают глава Минтранса Грант Шэппс, министр финансов Надим Захави и бывший руководитель Форин Офис Джереми Хант, отмечает издание.

Грант Шэппс заявил, что наращивание финансирования будет способствовать «сдерживанию агрессоров», и предупредил, что Великобритания должна готовиться к «длительному периоду высокоинтенсивных военных действий».

«Мы должны... взять на себя обязательство по увеличению в обозримом будущем расходов Великобритании на оборону до 3% от ВВП. Наши вооружённые силы превосходны: это отважные профессионалы своего дела, они просто лучшие. Но личный состав слишком немногочисленный, а передового оборудования слишком мало», — приводит слова Шэппса The Telegraph.

Глава Минтранса Грант Шэппс и министр финансов Великобритании Надим Захави

AP

Министр транспорта утверждает, что у Великобритании «слишком мало эскадрилий истребителей, военных кораблей и наземных систем для длительного периода высокоинтенсивных военных действий».

«Мощные вооружённые силы подчёркивают незаменимость Великобритании для наших европейских друзей. Мы — хороший полицейский Европы», — утверждает британский политик.

Министр финансов Надхим Захави также заявил, что в ответ на якобы растущую угрозу со стороны России «оборонные расходы необходимо увеличить», однако не уточнил диапазон возможного повышения.

В свою очередь, бывший глава Форин Офис Джереми Хант заявил газете, что намерен отчислять на оборонку не менее 3% ВВП королевства.

Назревшая отставка

Напомним, что 7 июля Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии после череды скандалов и массового исхода министров из его кабинета.

При этом Джонсон отметил, что будет исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока его соратники по правящей партии не изберут нового главу кабмина.

В своей речи, посвящённой отставке, Джонсон особо упомянул ситуацию на Украине и пообещал, что британское правительство продолжит поддерживать Киев сколько потребуется.

Со схожим заявлением выступили и в Вашингтоне, отметив, что отставка Джонсона не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО.

Тем не менее в Киеве сообщили, что уход Джонсона опечалил украинцев. Об этом, в частности, заявил президент республики Владимир Зеленский.

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«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии», — написал он в Telegram.

Зеленский также поблагодарил Джонсона «за решительную и бескомпромиссную помощь».

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя отставку британского премьера, обратил внимание на то, что Джонсона фактически изолировала его собственная партия.

«Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — сказал Лавров на полях саммита глав МИД G20.

По словам министра, Джонсон своими действиями доказал, что он был политиком, «который гонится прежде всего за внешними эффектами», и «держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать».

«Был отличным другом»

Напомним, что правительство Бориса Джонсона активно накачивало Украину вооружениями и военной техникой. Так, по данным телеканала NBC News, Лондон отправил Киеву военной помощи на общую сумму в £2,3 млрд ($2,75 млрд). Британия передала ВСУ около 6,5 тыс. противотанковых комплексов NLAW, ракеты Brimstone, а также около 120 единиц бронированной техники.

Борис Джонсон

AP

Несмотря на заверения самого Джонсона, в Киеве тем не менее опасаются, что с его отставкой объём и интенсивность военной помощи от Великобритании может существенно снизиться. Об этом, в частности, заявила замглавы партии «Голос» Инна Совсун.

«Я понимаю, что Бориса Джонсона можно оценивать по-разному, и люди придерживаются о нём самых разных мнений, но на Украине у нас сейчас один критерий для западных политиков: уровень поддержки нашей страны. Мы не можем позволить себе обсуждать что-либо ещё, только это. И в этом смысле Борис Джонсон, разумеется, был для Украины отличным другом», — заявила Совсун в интервью британскому информагентству PA Media.

По словам украинского политика, британский премьер «был движущей силой поддержки» Украины.

«Он был крайне прямолинеен и всегда был на стороне Украины. Нас очень тревожит вопрос того, будут ли британские власти и дальше придерживаться данного курса», — пояснила депутат Рады.

«На фоне падающей экономики Запада остаётся только один инструмент»

Что же касается планов по увеличению оборонных расходов, о которых сообщили претенденты на пост главы правительства Великобритании, эксперты объясняют такие намерения достаточно агрессивной внешней политикой Консервативной партии.

«Они будут позиционировать себя как политическая сила, которая готова тратить дополнительные средства на перевооружение страны, на её участие в программах НАТО, предполагающих создание новых систем вооружения и переоснащение уже существующих военных частей и соединений. Подразумевается, что эти новые системы будут размещаться в том числе на Украине. Всё это характерно для внешней политики консерваторов», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В то же время он полагает, что уровень прямой военной поддержки Украины будет зависеть от личности будущего премьер-министра.

«Если пост займёт, например, Лиз Трасс, то, скорее всего, этой помощи будет даже больше. Но это ни на что не повлияет. Британские поставки оружия Украине на ходе военных действий сказываются минимально», — говорит аналитик.

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В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что Консервативная партия сейчас едина во мнении, что Россия на данной стадии не получила урона в ходе спецоперации на Украине.

«Поэтому усилия (по поддержке Украины. — RT) нужно наращивать, считают они. Основная причина такой политики в том, что на фоне падающей экономики Запада остаётся только один инструмент для её поддержания — раздувать военный бюджет и направлять деньги через военные заказы. Американцы этим способом пользуются уже много лет. Великобритания понимает, что с учётом галопирующей инфляции, проблем с национальной валютой, экономических последствий брексита, которые не удалось преодолеть, и других очевидных трудностей экономического толка нужно включать печатный станок и повышать расходы», — рассуждает политолог.

При этом он уточнил, что прямое дотирование экономики ещё сильнее разгонит инфляцию, поэтому британские власти будут делать это через оборонный сектор, используя ситуацию на Украине в качестве удобного повода, заключил Александр Асафов.