Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.
«Я единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов», — заявил Хант.
По словам Джавида, в последние годы Консервативная партия «немного сбилась с пути».
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра.