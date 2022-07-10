Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

«Я единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов», — заявил Хант.

По словам Джавида, в последние годы Консервативная партия «немного сбилась с пути».

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра.