Джереми Хант и Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьера Британии

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении баллотироваться на пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

«Я единственный крупный кандидат, который не работал в правительстве Бориса Джонсона. Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов», — заявил Хант.

По словам Джавида, в последние годы Консервативная партия «немного сбилась с пути».

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить