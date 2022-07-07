Зеленский считает, что украинцы грустят из-за ухода Джонсона в отставку
- AP
Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии», — сказал он.
Украинский президент поблагодарил Джонсона «за решительную и бескомпромиссную помощь».
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.