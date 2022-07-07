Зеленский считает, что украинцы грустят из-за ухода Джонсона в отставку

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Украинский президент Владимир Зеленский считает, что все украинцы грустят из-за ухода британского премьер-министра Бориса Джонсона в отставку.
Зеленский считает, что украинцы грустят из-за ухода Джонсона в отставку
  • AP

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии», — сказал он.

Украинский президент поблагодарил Джонсона «за решительную и бескомпромиссную помощь».

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

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