В Белом доме заявили, что поддержка НАТО Украины не изменится после отставки Джонсона
«Наш альянс с Великобританией остаётся сильным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину. И это не изменится», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за ухода Джонсона в отставку.
7 июля Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.