В Белом доме заявили, что поддержка НАТО Украины не изменится после отставки Джонсона

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Уход британского премьера Бориса Джонсона в отставку не повлияет на поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Наш альянс с Великобританией остаётся сильным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину. И это не изменится», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы грустят из-за ухода Джонсона в отставку.

7 июля Джонсон принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

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