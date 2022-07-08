Лавров про отставку Джонсона: ушёл и ушёл

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Ушел — и ушёл. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока что собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — отметил Лавров.

Также глава МИД России добавил, что Джонсон показал себя как человека, гоняющегося за внешними эффектами, который держался за власть ради развития собственной политической карьеры.

7 июля Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.