Лавров про отставку Джонсона: ушёл и ушёл
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«Ушел — и ушёл. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока что собственная партия изолировала Бориса Джонсона», — отметил Лавров.
Также глава МИД России добавил, что Джонсон показал себя как человека, гоняющегося за внешними эффектами, который держался за власть ради развития собственной политической карьеры.
7 июля Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.