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Трасс заявила о намерении «вызвать Путина на разговор» на саммите G20

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Глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что намерена вызвать российского президента Владимира Путина на разговор в ходе саммита G20 в Индонезии в ноябре.
Трасс заявила о намерении «вызвать Путина на разговор» на саммите G20
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что представители Трасс в пятницу, 19 августа, подтвердили, что она придерживается такой позиции после того, как президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах Путина посетить G20.

В июле Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если её изберут премьер-министром Великобритании.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.

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