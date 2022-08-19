Трасс заявила о намерении «вызвать Путина на разговор» на саммите G20

Глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что намерена вызвать российского президента Владимира Путина на разговор в ходе саммита G20 в Индонезии в ноябре.

Об этом сообщил Bloomberg.

Отмечается, что представители Трасс в пятницу, 19 августа, подтвердили, что она придерживается такой позиции после того, как президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах Путина посетить G20.

В июле Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России на саммите G20, если её изберут премьер-министром Великобритании.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что формат участия России в саммите G20 определят непосредственно перед поездкой.