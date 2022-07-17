Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным «на разговор», если станет премьером

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Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если её изберут премьер-министром Великобритании.

«Я была готова осадить Сергея Лаврова. Я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — сказала Трасс во время выступления на телевидении, её слова приводит РИА Новости.

Как уточняется, вопрос о возможной встрече с Путиным задала ведущая.

На этот же вопрос ответили и другие британские политики.

Например, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, «ни при этих обстоятельствах».

Председатель комитета палаты общин Том Тугендхат сказал, что сесть за стол переговоров в данный момент — «неправильный ответ».

Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок тоже отказалась бы от встречи с Путиным, как и экс-глава Минфина Риши Сунак.

Как отмечали в Кремле, Владимир Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично.

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