Захарова призвала «спасать мир от глупости англосаксонских политиков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на уровень знаний главы британского МИД Лиз Трасс и призвала «спасать мир от глупости англосаксонских политиков».

Российский дипломат напомнила о недавнем заявлении своей коллеги из Лондона в интервью BBC о сдерживании России.

«Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Чёрное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения», — привела слова Трасс Захарова в своём Telegram-канале.

В ответ на это официальный представитель российского МИД отметила, что для защиты Прибалтики Британии необходимо действовать не через Чёрное море, а через Балтийское.

«Миссис Трасс, ваши знания в области истории — ничто по сравнению с вашими познаниями по географии... Где училась миссис Трасс и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли лайкли» образованием?.. Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков», — заявила Захарова.

Ранее Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, сколько лет, по мнению Трасс, прошло «между двумя вторжениями монголов и татар».