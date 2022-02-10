РИА Новости: Трасс не признала суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями

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Британский министр иностранных дел Лиз Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.
РИА Новости: Трасс не признала суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», во время встречи Трасс заявила Лаврову о необходимости «отвода российских вооружённых сил от украинской границы», на что российский министр ответил, что военные находятся на территории своей страны.

В связи с этим он спросил у британской коллеги: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»

После короткой паузы Трасс ответила отрицательно, пишет издание.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— сказала британский министр.

Как уточняется, в посольстве Британии в Москве эту ситуацию не комментируют.

Ранее Сергей Лавров охарактеризовал переговоры с Лиз Трасс как разговор немого с глухим.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась заявлению главы Форин Офис о том, что Украина пережила немало вторжений «от монголов до татар».

Она также напомнила слова Трасс о «поддержке балтийских союзников через Чёрное море» и порекомендовала «действовать не через Чёрное море, а через Балтийское».

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