Лавров охарактеризовал переговоры с Трасс как разговор немого с глухим

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции охарактеризовал переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс как разговор немого с глухим.
Лавров охарактеризовал переговоры с Трасс как разговор немого с глухим
  • РИА Новости

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на такую неподготовленную почву. Это вот примерно так же, как говорят, что Россия ждёт, когда замёрзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали... многочисленные факты, которые мы сегодня приводили», — сказал он.

По словам Лаврова, он почувствовал, что британские коллеги либо незнакомы с подробными разъяснениями с российской стороны, либо полностью их проигнорировали.

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