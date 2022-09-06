МИД: с избранием Трасс премьером под ударом может оказаться работа посольства России

На фоне русофобии и избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании работа посольства России на территории королевства может оказаться под ударом, заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.

По его словам, Москва не исключает повышения градуса «антироссийской истерии в кругах британских элит» новым руководством Великобритании в качестве ответа на экономический кризис.

«В этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединённом Королевстве и, как следствие, Британии — в нашей стране», — цитирует Беляева РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что «горячие головы» в Лондоне прислушаются к голосу разума.

Ранее Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.

Отмечается, что она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака. За кандидатуру Трасс отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.