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МИД: с избранием Трасс премьером под ударом может оказаться работа посольства России

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На фоне русофобии и избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании работа посольства России на территории королевства может оказаться под ударом, заявил директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев.
МИД: с избранием Трасс премьером под ударом может оказаться работа посольства России
  • AP
  • © Alberto Pezzali

По его словам, Москва не исключает повышения градуса «антироссийской истерии в кругах британских элит» новым руководством Великобритании в качестве ответа на экономический кризис.

«В этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединённом Королевстве и, как следствие, Британии — в нашей стране», — цитирует Беляева РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что «горячие головы» в Лондоне прислушаются к голосу разума.

Ранее Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.

Отмечается, что она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака. За кандидатуру Трасс отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.

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