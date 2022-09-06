МИД: с избранием Трасс премьером под ударом может оказаться работа посольства России
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По его словам, Москва не исключает повышения градуса «антироссийской истерии в кругах британских элит» новым руководством Великобритании в качестве ответа на экономический кризис.
«В этих условиях под удар может быть поставлено и дипломатическое присутствие России в Соединённом Королевстве и, как следствие, Британии — в нашей стране», — цитирует Беляева РИА Новости.
Он выразил надежду на то, что «горячие головы» в Лондоне прислушаются к голосу разума.
Ранее Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.
Отмечается, что она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака. За кандидатуру Трасс отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.