Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени»

Эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

AFP

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Он напомнил, что против России введено 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом. «Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — приводит слова Орбана агентство MTI. Ранее издание Politico сообщило, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.