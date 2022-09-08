военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени»

Короткая ссылка
Эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени»
  • AFP
  • © BERTRAND GUAY / POOL

Он напомнил, что против России введено 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом.

«Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — приводит слова Орбана агентство MTI.

Ранее издание Politico сообщило, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить