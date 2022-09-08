Орбан заявил, что антироссийские санкции могут «поставить Европу на колени»
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Он напомнил, что против России введено 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом.
«Напротив, жестокая инфляция и дефицит энергии, вызванные санкциями, могут поставить Европу на колени», — приводит слова Орбана агентство MTI.
Ранее издание Politico сообщило, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.