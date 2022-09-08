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Politico: стратегия российских властей вынудит Европу ослабить санкции

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Стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции. Об этом в статье для издания Politico заявил обозреватель Мэтью Карничниг.
Politico: стратегия российских властей вынудит Европу ослабить санкции
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.

Карничниг отметил, что рост протестных настроений в Европе подтверждает тот факт, что европейские политики столкнутся с призывами ослабить антироссийские санкции.

Ранее в ряде стран ЕС также прошли протесты.

Например, 5 сентября в Лейпциге состоялся митинг против политики правительства ФРГ в области цен на электричество и энергоносители, 4 сентября в Кёльне состоялась демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

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