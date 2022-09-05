В Лейпциге проходит акция протеста из-за цен на энергоносители

В Лейпциге проходят протесты против политики правительства ФРГ в области цен на электричество и энергоносители. По предварительным оценкам, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек.

Об этом сообщает РИА Новости.

Протест был созван на одну из центральных площадей города. В полиции города не смогли назвать приблизительное число пришедших на акцию.

«Цены на энергоносители и инфляция вышли из-под контроля. Стоимость отопления выросла втрое, и вместо того, чтобы ограничивать цены на газ, федеральное правительство законодательно повышает цены», — приводит агентство сообщение одного из организаторов митинга.

Вместе с этим протестом со стороны левых в городе проходят малочисленные демонстрации сил, которые причисляют к правоэкстремистскому лагерю.

Ранее в ряде стран ЕС также прошли протесты. Например, 4 сентября в Кёльне состоялась демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.