В Кёльне прошла демонстрация в поддержку России
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
Как сообщает WDR, в акции приняли участие около 400 человек.
Протестующие также призывали к отмене санкций и введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Ранее немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.
3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.
Участники протеста потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября. По оценкам полиции, по меньшей мере 70 тыс. человек вышли на улицы во время митинга.