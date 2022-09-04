В Кёльне прошла демонстрация в поддержку России

В центре немецкого Кёльна прошла демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине.

Как сообщает WDR, в акции приняли участие около 400 человек.

Протестующие также призывали к отмене санкций и введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.

3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

Участники протеста потребовали отставки действующего кабмина во главе с Петром Фиалой до 25 сентября. По оценкам полиции, по меньшей мере 70 тыс. человек вышли на улицы во время митинга.