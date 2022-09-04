Правящая коалиция ФРГ договорилась о новом пакете мер поддержки граждан

Правящая в Германии коалиция договорилась о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса объёмом €65 млрд.

«Новые меры будут иметь общий объём более €65 млрд», — цитирует ТАСС документ по итогам переговоров руководства партий.

По мнению коалиции, ситуация на Украине приводит к повышению цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Ранее немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.