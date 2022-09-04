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Правящая коалиция ФРГ договорилась о новом пакете мер поддержки граждан

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Правящая в Германии коалиция договорилась о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса объёмом €65 млрд.
Правящая коалиция ФРГ договорилась о новом пакете мер поддержки граждан
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Новые меры будут иметь общий объём более €65 млрд», — цитирует ТАСС документ по итогам переговоров руководства партий.

По мнению коалиции, ситуация на Украине приводит к повышению цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Ранее немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.

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