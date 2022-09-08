Politico: в ЕС больше не думают над дополнительными антироссийскими санкциями
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Одно из высокопоставленных должностных лиц, на которое ссылается издание, заявило, что Европейскому союзу в данный момент «не до санкций».
«Аппетит ослаб. Становится сложнее с каждым отдельным пакетом (санкций. — RT)», —отметил дипломат одной из европейский стран.
Он не исключил, что Венгрия может отклонить решение, которое касается возможного будущего санкционного пакета.
Издание подчёркивает, что европейские чиновники сталкиваются с трудностями при рассмотрении санкционных мер, которые бы навредили России больше, чем Евросоюзу.
«Мы можем столкнуться с «зимой недовольства». Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий», — указал один из чиновников ЕС.
Чиновник также допустил смену правительств в некоторых европейских странах.
Ранее обозреватель Мэтью Карничниг написал в статье для Politico, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.