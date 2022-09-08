Politico: в ЕС больше не думают над дополнительными антироссийскими санкциями

В Европейском союзе больше не думают над разработкой дополнительных санкций против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Одно из высокопоставленных должностных лиц, на которое ссылается издание, заявило, что Европейскому союзу в данный момент «не до санкций».

«Аппетит ослаб. Становится сложнее с каждым отдельным пакетом (санкций. — RT)», —отметил дипломат одной из европейский стран.

Он не исключил, что Венгрия может отклонить решение, которое касается возможного будущего санкционного пакета.

Издание подчёркивает, что европейские чиновники сталкиваются с трудностями при рассмотрении санкционных мер, которые бы навредили России больше, чем Евросоюзу.

«Мы можем столкнуться с «зимой недовольства». Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий», — указал один из чиновников ЕС.

Чиновник также допустил смену правительств в некоторых европейских странах.

Ранее обозреватель Мэтью Карничниг написал в статье для Politico, что стратегия российских властей заставила Евросоюз понять, что Западу придётся ослабить антироссийские санкции.