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Трасс: Британия выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море

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Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс.
Трасс: Британия выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море
  • AFP
  • © PRU

Об этом сообщает Sky News.

«Мы также активируем все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100», — заявила Трасс.

Она объявила о намерении инвестировать средства в развитие зелёной энергетики.

Ранее газета The Times писала, что Трасс в случае избрания на пост премьера намерена выдать лицензии на бурение для добычи газа и нефти в Северном море.

Как сообщала газета The Sun, власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию.

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