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Times: Трасс намерена выдать лицензии на бурение для добычи газа и нефти в Северном море

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания на пост премьер-министра намерена выдать лицензии на бурение для добычи газа и нефти в Северном море.

Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что Трасс может лицензировать бурение для добычи большего объёма газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии.

Всего Трасс может выдать не менее 130 подобных лицензий, говорится в материале.

Ранее газета The Sun сообщала, что власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию.

Также издание отметило, что в некоторых британских школах с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий.

Как подчёркивало агентство Bloomberg, власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой.

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