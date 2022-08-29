Bloomberg: власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой

Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

«У нас (Великобритании. — RT) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьёзная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — заявил Кокс.

По его словам, единственным выходом из положения может стать либо государственная помощь энергокомпаниям, либо целевая помощь нуждающимся.

Ранее газета The Sun сообщала, что власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию.

Также издание отметило, что в некоторых британских школах с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий.