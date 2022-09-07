«Идут поставки летального вооружения»: МИД внёс в чёрный список военное руководство ЕС

МИД расширил санкционный список граждан Евросоюза. В него попали представители высшего военного руководства Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — участниц ЕС, а также представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, поставка которой осуществляется на Украину.

В Министерстве иностранных дел России расширили санкционный список граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ. Это решение было принято в ответ на «очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц», указано в сообщении дипведомства. Сообщается, что соответствующая вербальная нота уже была передана в представительство ЕС в России.

Под ограничения попадают высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран — участниц ЕС, высшее военное руководство Евросоюза, а также представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, поставка которой осуществляется на Украину.

В министерстве указывают на прямое противоречие международному праву тех ограничений, которые Европа вводит в одностороннем порядке, пытаясь сдержать развитие России и «наказать» россиян за поддержку независимого внешнеполитического курса. Подчёркивается, что эти действия «сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой» и двойными стандартами.

«Параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летального вооружения и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что ещё больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент. Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана», — говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жёсткий ответ».

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, о чём 6 сентября на пресс-конференции в Брюсселе сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Она отметила, что российские граждане не должны иметь лёгкого доступа на том основании, что «быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом». Ожидается, что это решение будет утверждено в течении недели Советом ЕС.

Для россиян это означает, что они столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. Кроме того, страны Евросоюза получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС».

Еврокомиссия также внесла в Совет ЕС предложение не признавать российские загранпаспорта, которые были выданы на освобождённых в ходе специальной операции территориях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, что Россия якобы является «фашистским государством.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат», — цитирует ТАСС Пескова.

Утверждается, что он перешёл на испанский язык, пояснив, что на родном языке будет быстрее отвечать на вопросы депутатов. Эстонский парламентарий задал ему вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия», на что Боррель ответил, используя его же. Утверждается, что чешская сторона обеспечивала перевод на английский и переводчица перевела ответ некорректно: якобы Боррель на самом деле цитировал парламентария. Москва запросила стенограмму выступления.