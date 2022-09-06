Лавров: Москва сделает выводы, если ЕС не предоставит стенограмму выступления Борреля

Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Боррель 5 сентября выступал на межпарламентской конференции в Праге. Ему задали вопрос, в котором прозвучало словосочетание «фашистская Россия». Боррель в ответе процитировал данное выражение, при этом переводчик не сделал акцент на том, что дипломат цитировал вопрос, представив его как слова самого дипломата, передаёт РИА Новости.

«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам её не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», — заявил Лавров.

В ЕС позднее сообщили, что Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

В Кремле после этого заявили, что негативно относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы.