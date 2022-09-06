Захарова назвала позорищем заявление главы дипломатии ЕС Борреля о России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала позорищем и дном ситуацию с заявлением главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о России.

Об этом Захарова заявила в ходе выступления в рамках Восточного экономического форума.

Она отметила, что вчера появилась информация о том, что Боррель дал России «недопустимое, омерзительное и находящееся вне закона определение».

«Что говорят его представители? «Это ошибка переводчика». Но сейчас достали видео — вот вам еэсовское позорище и дно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в ходе выступления по видеосвязи на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешёл на испанский язык.

После этого переводчик-синхронист перевёл слова дипломата следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим».

В ЕС позднее сообщили, что Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

В Кремле после этого заявили, что негативно относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы.