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Песков заявил, что в России плохо относятся к «неточным переводам» ЕС

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В Кремле негативно относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в России плохо относятся к «неточным переводам» ЕС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Так он прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что его неправильно перевели, когда он высказывался о России.

«Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в ходе выступления по видеосвязи на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешёл на испанский язык.

После этого переводчик-синхронист перевёл слова дипломата следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим».

В ЕС позднее сообщили, что Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

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