В ЕС заявили, что Боррель не называл Россию «фашистским государством»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не говорил, что Россия является «фашистским государством», заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

Отмечается, что в ходе выступления по видеосвязи на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешёл на испанский язык.

После этого переводчик-синхронист перевёл слова дипломата следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим».

«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», — цитирует ТАСС Стано.

По его словам, Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата.