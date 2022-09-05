военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЕС заявили, что Боррель не называл Россию «фашистским государством»

Короткая ссылка
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не говорил, что Россия является «фашистским государством», заявил его пресс-секретарь Петер Стано.
В ЕС заявили, что Боррель не называл Россию «фашистским государством»
  • AFP

Отмечается, что в ходе выступления по видеосвязи на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешёл на испанский язык.

После этого переводчик-синхронист перевёл слова дипломата следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим».

«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», — цитирует ТАСС Стано.

По его словам, Боррель не называл Россию «фашистской», он лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента, который употребил данное выражение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить