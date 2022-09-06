военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Еврокомиссии заявили, что граждане России «не должны иметь лёгкого доступа в ЕС»

Короткая ссылка
Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
В Еврокомиссии заявили, что граждане России «не должны иметь лёгкого доступа в ЕС»
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Граждане России не должны иметь лёгкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией», — приводит слова Юханссон ТАСС.

В настоящее время ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели.

«Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России», — сказала еврочиновница.

Также консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить