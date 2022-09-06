В Еврокомиссии заявили, что граждане России «не должны иметь лёгкого доступа в ЕС»

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

«Граждане России не должны иметь лёгкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией», — приводит слова Юханссон ТАСС.

В настоящее время ЕК ожидает утверждения Советом ЕС этого решения в течение недели.

«Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России», — сказала еврочиновница.

Также консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз.