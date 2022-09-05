Боррель: наличие европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что наличие шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Европейский союз.

Об этом он сказал во время своего выступления в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

По его словам, это следует из того, что министры иностранных дел ЕС договорились на неформальной встрече в Праге 30—31 августа, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих.

«То есть наличие визы — это не гарантия, что (российский. — RT) турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — цитирует Борреля ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.