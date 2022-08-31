Боррель: главы МИД ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.
«Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Боррель добавил, что это «общеевропейский подход, который предотвратит шопинг виз» для россиян.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.
При этом политик отметил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.