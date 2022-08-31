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Боррель: главы МИД ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.
Боррель: главы МИД ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

«Мы приняли политическое решение о полном приостановлении соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Боррель добавил, что это «общеевропейский подход, который предотвратит шопинг виз» для россиян.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.

При этом политик отметил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.

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