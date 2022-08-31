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Политологи спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с выдачей ЕС виз россиянам

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Ангелина Шурпина, Анастасия Румянцева
Политологи Андрей Суздальцев и Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировали ситуацию с выдачей Евросоюзом виз россиянам.
Политологи спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с выдачей ЕС виз россиянам
  • РИА Новости

Как подчеркнул Андрей Суздальцев, общая тенденция заключается в том, чтобы ограничить доступ российским гражданам на территорию ЕС. 

«Прибалтика будет близка к тому, чтобы вообще закрыть доступ россиянам. Уже появились предложения лишить россиян недвижимости, я так думаю, наверное, и бизнесов тоже. Но Центральная Европа и Западная Европа, наверное, к этому будут относиться более взвешенно, но всё равно какие-то ограничения обязательно будут», — отметил собеседник RT. 

В свою очередь, Иван Мезюхо допустил, что ряд европейских государств, наоборот, будут выдавать свои национальные визы россиянам, чтобы спасти отдельные секторы экономики.

«Так, допустим, Греция может выдавать туристические визы, потому что она зависит от российских туристов, от паломнического бизнеса. У Венгрии, возможно, будет своё мнение насчёт визового вопроса. Сегодня, по большому счёту, политика шенгена в кризисе. И этот кризис инициировала не Россия, а Вашингтон через Брюссель», — заключил политолог.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.

При этом политик отметил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.

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