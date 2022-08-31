МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией
- РИА Новости
«Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощённом визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно», — приводит его слова РИА Новости.
Сийярто также рассказал, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.