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МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощённом визовом режиме.
МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией
  • РИА Новости

«Европейский союз расторгнет договор с Россией об упрощённом визовом режиме, для этого набралось достаточное большинство стран-членов, из сегодняшних выступлений это стало ясно», — приводит его слова РИА Новости.

Сийярто также рассказал, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.

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