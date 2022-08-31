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В Кремле заявили, что отслеживают ситуацию с возможными визовыми ограничениями для россиян

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Российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что отслеживают ситуацию с возможными визовыми ограничениями для россиян
  • РИА Новости

«Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан», — заявил Песков.

Он отметил, что подобная очередная порция недружественных действий в отношении россиян требует контрреакции.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

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