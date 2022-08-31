Боррель: главы МИД ЕС будут искать компромисс по визовым ограничениям для россиян

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

«Мы должны обсудить вопрос о визах для российских граждан. У разных стран ЕС разные позиции. Я буду работать на достижение единства и общей позиции», — цитирует Борреля ТАСС.

Боррель сообщил, что главы МИД ЕС в Праге не примут никаких практических решений по визам и постараются достичь политического решения.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против запрета на выдачу виз для граждан России.