Боррель: главы МИД ЕС будут искать компромисс по визовым ограничениям для россиян
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«Мы должны обсудить вопрос о визах для российских граждан. У разных стран ЕС разные позиции. Я буду работать на достижение единства и общей позиции», — цитирует Борреля ТАСС.
Боррель сообщил, что главы МИД ЕС в Праге не примут никаких практических решений по визам и постараются достичь политического решения.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против запрета на выдачу виз для граждан России.