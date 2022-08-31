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Сийярто: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.
Сийярто: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам
  • РИА Новости

«Что касается вопроса о визах, на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.

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