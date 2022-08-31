Сийярто: главы МИД стран ЕС не смогли согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам.

«Что касается вопроса о визах, на совете не было единогласия по поводу введения общего запрета на визы для россиян. Не будет общего запрета на визы, много стран-членов выступили против, в том числе и я», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.