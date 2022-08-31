FT: Польша, Финляндия и страны Балтии могут ограничить въезд россиян через свои границы
- РИА Новости
Согласно документу, страны Прибалтики, Финляндия и Польша требуют, чтобы Еврокомиссия предложила «соответствующие визовые меры», которые «значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону».
«Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы», — говорится в заявлении.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что европейские чиновники покажут своё истинное лицо, введя запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, в таком случае все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.