FT: Польша, Финляндия и страны Балтии могут ограничить въезд россиян через свои границы

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва могут на национальном уровне ужесточить визовую политику в отношении россиян. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на совместное заявление стран.

Согласно документу, страны Прибалтики, Финляндия и Польша требуют, чтобы Еврокомиссия предложила «соответствующие визовые меры», которые «значительно сократят поток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону».

«Пока такие меры не приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения насущных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы», — говорится в заявлении.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не примут в Праге никаких практических решений по визовым ограничениям в отношении россиян, а будут искать компромисс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона активно отслеживает ситуацию с возможными визовыми ограничениями в отношении россиян в ЕС.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что европейские чиновники покажут своё истинное лицо, введя запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, в таком случае все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.