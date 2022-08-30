Медведев предложил еврочиновникам не медлить с решением по визам для россиян

Европейские чиновники покажут своё истинное лицо, введя запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, в таком случае все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — сказал высокопоставленный чиновник.

По его словам, таким образом европейцы «покажут своё истинное лицо» и меньше будут отвлекать «враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан» от ведения специальной военной операции.

Он завершил свою публикацию фразой «À la guerre comme à la guerre».

Как стало известно 30 августа, глава МИД Германии Анналена Бербок предлагает странам ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией.

В Кремле отметили, что идея некоторых государств Евросоюза ввести визовые ограничения для россиян — это серьёзное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против граждан.

Москва не оставит такой шаг без ответа, подчеркнули в Москве.