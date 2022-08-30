Медведев предложил еврочиновникам не медлить с решением по визам для россиян
- РИА Новости
«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — сказал высокопоставленный чиновник.
По его словам, таким образом европейцы «покажут своё истинное лицо» и меньше будут отвлекать «враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан» от ведения специальной военной операции.
Он завершил свою публикацию фразой «À la guerre comme à la guerre».
Как стало известно 30 августа, глава МИД Германии Анналена Бербок предлагает странам ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией.
В Кремле отметили, что идея некоторых государств Евросоюза ввести визовые ограничения для россиян — это серьёзное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против граждан.
Москва не оставит такой шаг без ответа, подчеркнули в Москве.