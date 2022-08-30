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Медведев предложил еврочиновникам не медлить с решением по визам для россиян

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Европейские чиновники покажут своё истинное лицо, введя запрет на выдачу шенгенских виз для россиян, в таком случае все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев предложил еврочиновникам не медлить с решением по визам для россиян
  • РИА Новости

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — сказал высокопоставленный чиновник.

По его словам, таким образом европейцы «покажут своё истинное лицо» и меньше будут отвлекать «враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан» от ведения специальной военной операции.

Он завершил свою публикацию фразой «À la guerre comme à la guerre».

Как стало известно 30 августа, глава МИД Германии Анналена Бербок предлагает странам ЕС приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией.

В Кремле отметили, что идея некоторых государств Евросоюза ввести визовые ограничения для россиян — это серьёзное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против граждан.

Москва не оставит такой шаг без ответа, подчеркнули в Москве.

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