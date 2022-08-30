Глава МИД ФРГ Бербок предложила ЕС приостановить соглашение о визовом режиме с Россией
- РИА Новости
«Министр иностранных дел Бербок предложила приостановить действие визового соглашения с Москвой», — говорится в сообщении.
Как уточняется, государства ЕС в таком случае могли бы проводить проверки, насколько заявитель «близок к российскому правительству».
Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.
Как отметили в Кремле, идея некоторых государств Евросоюза ввести визовые ограничения для россиян — это серьёзное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против граждан.
Москва не оставит такой шаг без ответа, подчеркнули в Москве.