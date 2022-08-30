Кремль: Россия не оставит без ответа возможные визовые ограничения ЕС для россиян

Идея некоторых государств Евросоюза ввести визовые ограничения для россиян — это серьёзное решение, которое в случае принятия будет направлено непосредственно против россиян. Москва не оставит такой шаг без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что существуют разные точки зрения среди европейцев на этот счёт. Будем очень внимательно наблюдать. Это очень серьёзные решения, которые могут быть направлены непосредственно против наших граждан. Конечно, без ответа подобные решения оставаться не могут априори», — сказал Песков.

Отвечая на возможные подобные решения, Россия будет действовать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало её интересам и интересам граждан страны, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, полный запрет на выдачу виз россиянам не найдёт единодушной поддержки в ЕС.