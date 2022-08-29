Боррель: полный запрет на выдачу виз россиянам не найдёт единодушной поддержки в ЕС
«Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие», — приводит его слова Интерфакс.
Боррель призвал власти ЕС быть более избирательными в вопросе запрета выдачи виз россиянам.
«Я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — заключил он.
Ранее источники Financial Times сообщили, что главы МИД стран Евросоюза в ближайшие дни приостановят действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал возможность приостановки ЕС соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.