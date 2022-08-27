Bloomberg: Франция и ФРГ выступили против полного запрета на выдачу виз россиянам
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Согласно документу, Париж и Берлин заявили, что Евросоюз должен продолжать выдавать визы россиянам, которые не имеют отношения к правительству — например, студентам, художникам, учёным и специалистам.
«Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений», — цитирует материал РИА Новости.
Кроме того, ожидается, что на предстоящей встрече главы МИД ЕС обсудят дополнительные бюрократические процедуры и повышение расходов для граждан России, которые хотят получить визу для поездки в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что правительство Чехии предложило приостановить упрощённый визовый режим между странами ЕС и Россией, а также между Евросоюзом и Белоруссией.