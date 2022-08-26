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Bloomberg: Чехия предложила компромисс по визам ЕС для россиян

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Правительство Чехии предложило приостановку упрощённого визового режима между странами ЕС и Россией, а также Белоруссией, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.

Отмечается, что в случае принятия данной меры россияне и белорусы всё ещё смогут подавать заявления на получение виз, однако им понадобится больше документов, увеличится время их рассмотрения.

Также визовый сбор возрастёт с €35 до €80.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза обсудят 30 августа единый подход касательно вопроса выдачи виз для российских граждан.

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