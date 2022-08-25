Дипломат в ФРГ предложил выдавать россиянам турвизы в ЕС в обмен на осуждение спецоперации

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в Евросоюз при условии, что они письменно осудят проведение Россией спецоперации на Украине.

Он отметил, что общий запрет на выдачу виз станет для Запада «выстрелом себе в ногу» с политической и стратегической точки зрения.

«Можно попытаться переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», — говорится в статье Ишингера для немецкой газеты Handelsblatt.

По словам дипломата, организация выдачи турвиз в ЕС для россиян при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении спецоперации — это «мыслимый способ» решения проблемы.

«Если российские власти будут преследовать заявителей на получение визы за подписание таких заявлений... гнев пострадавших, вероятно, будет направлен как минимум в такой же степени против репрессивной политики России, как и против Запада», — добавил он.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза обсудят 30 августа единый подход касательно вопроса выдачи виз для российских граждан.