военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дипломат в ФРГ предложил выдавать россиянам турвизы в ЕС в обмен на осуждение спецоперации

Короткая ссылка
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предложил выдавать россиянам туристические визы в Евросоюз при условии, что они письменно осудят проведение Россией спецоперации на Украине.
Дипломат в ФРГ предложил выдавать россиянам турвизы в ЕС в обмен на осуждение спецоперации
  • РИА Новости

Он отметил, что общий запрет на выдачу виз станет для Запада «выстрелом себе в ногу» с политической и стратегической точки зрения.

«Можно попытаться переиграть — направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», — говорится в статье Ишингера для немецкой газеты Handelsblatt.

По словам дипломата, организация выдачи турвиз в ЕС для россиян при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении спецоперации — это «мыслимый способ» решения проблемы. 

«Если российские власти будут преследовать заявителей на получение визы за подписание таких заявлений... гнев пострадавших, вероятно, будет направлен как минимум в такой же степени против репрессивной политики России, как и против Запада», — добавил он.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что идея запретить всем российским гражданам въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.

Министры иностранных дел 27 государств — членов Евросоюза обсудят 30 августа единый подход касательно вопроса выдачи виз для российских граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить