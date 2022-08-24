Эстонский премьер заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны

Эстонский премьер-министр Кая Каллас в эфире Sky News заявила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

По её словам, проблема заключается в том, что власти Эстонии не могут проверять всех прибывающих из России туристов.

«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности», — заявила Каллас.

Также она снова заявила о необходимости введения полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать каких-либо ограничений на выдачу виз российским гражданам.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.