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Эстонский премьер заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны

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Эстонский премьер-министр Кая Каллас в эфире Sky News заявила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.
Эстонский премьер заявила, что туристы из России угрожают безопасности страны
  • AP

По её словам, проблема заключается в том, что власти Эстонии не могут проверять всех прибывающих из России туристов. 

«Мы видим, что они представляют собой угрозу для безопасности», — заявила Каллас.

Также она снова заявила о необходимости введения полного запрета на въезд россиян на территорию Евросоюза.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать каких-либо ограничений на выдачу виз российским гражданам.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.

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