Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать какие-либо ограничения на выдачу виз российским гражданам.

Об этом он сказал после телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — приводит ТАСС заявление Сийярто из его соцсетей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.