военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует устанавливать какие-либо ограничения на выдачу виз российским гражданам.
Венгрия не планирует ограничивать выдачу виз россиянам
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал после телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и никаких ограничений вводить не планируем», — приводит ТАСС заявление Сийярто из его соцсетей.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счёл неприемлемым обсуждение запрета на выдачу виз Евросоюза для всех россиян.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить