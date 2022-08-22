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Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС россиянам

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС российским гражданам.
Боррель высказался против полного запрета на выдачу виз ЕС россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал в ходе международной конференции в испанском городе Сантандер.

По словам Борреля, это очень противоречивое предложение. 

«Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея», — цитирует РИА Новости главу дипломатии ЕС.

Он отметил, что необходимо действовать более избирательно.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава требует от всех государств ЕС прекратить выдавать визы россиянам.

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