В Польше потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава требует от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал в эфире «Польского радио».

«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», — отметил заместитель министра.

Ранее представители руководства обеих палат парламента Чехии — глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек — выступили за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

В Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу выдачи россиянам туристических виз идут на уровне ЕС.