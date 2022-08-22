В Польше потребовали от всех стран ЕС прекратить выдавать визы россиянам
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Как пишет РИА Новости, об этом он сказал в эфире «Польского радио».
«Мы ограничили выдачу виз только гуманитарными ситуациями, там, где есть карты поляка, где есть члены семей. Это узкая группа. Мы ограничили выдачу виз примерно на 80%», — отметил заместитель министра.
Ранее представители руководства обеих палат парламента Чехии — глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек — выступили за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.
В Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу выдачи россиянам туристических виз идут на уровне ЕС.