Еврокомиссия: дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС

Дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне Евросоюза.

Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

«Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий», — приводит РИА Новости ответ представителя ЕК на вопрос, что будет, если отдельная страна союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.

Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по данному вопросу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.