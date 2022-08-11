Еврокомиссия: дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС
- РИА Новости
Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
«Дискуссии идут на уровне ЕС со странами ЕС для того, чтобы была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий», — приводит РИА Новости ответ представителя ЕК на вопрос, что будет, если отдельная страна союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.
Кабмин ФРГ заявил об отсутствии единой позиции по данному вопросу.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.