В парламенте Чехии выступили за запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Представители руководства обеих палат парламента Чехии — глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, — выступили за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

«Я выступаю за это давно. Это должно было стать одной из первых санкций», — приводит его слова «Чешское радио».

Вместе с этим Фишер допустил сохранение права россиян обращаться в страны ЕС с просьбой предоставить право на проживание в странах Евросоюза и международную охрану для граждан, «которые нуждаются в поддержке».

«Это позор, сколько денег россияне, чьё имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса «люкс» в Берлине и Париже», — добавил он.

Фишер подчеркнул, что уже давно выступает за подобные меры, и в этом его поддерживают многие члены обеих палат чешского парламента.

Ранее правительство Чехии приняло решение, согласно которому визы на въезд в страну, а также разрешения на длительное пребывание не будут выдаваться гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года.

В Еврокомиссии заявили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян идут на уровне ЕС.

11 августа постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался о дискуссиях вокруг идеи запрета выдачи шенгенских виз россиянам.